Ali Yerlikaya'dan Suriye açıklaması: Sınır hareketliliği anbean takip ediliyor

4 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, hiçbir provokasyona ve algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceklerini bildirdi.

Ali Yerlikaya, 20 Ocak 2025 Salı günü, sosyal medya platformu X üzerinden, Suriye'de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilime dair açıklama yaptı.

Yerlikaya, sosyal medyada “kasıtlı olarak yayılan yalan haberler”e ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki tüm hareketliliği ilgili tüm devlet birimleri tarafından anbean takip edildiğini kaydeden Yerlikaya, paylaşımının devamında şu sözlere yer verdi:

“Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, ‘Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir.’”