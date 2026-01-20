Bahçeli: YPG devlet içinde devlet gibi davranamaz

3 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şam'ın güvenliğinin Ankara'nın güvenliği olduğunu savunup, “YPG terördür, Kürtlerle ilgisi yoktur.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Ocak 2026 Salı günü, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Barış sürecine değinen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye süreci ucuz hesaplara taviz verilmeyecek kadar hayatidir. Kökümüzden kopmadan safları sıklaştıracağız. Büyük hedeflerimize ulaşacağız.” diye konuştu.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin baş döndüren hızla dünyanın gözü önünde cereyan ettiğini kaydeden Bahçeli, Suriye Arap Ordusunun gerçekleştirdiği operasyon sonucu SDG’nin bulunduğu bölgelerden “zora ve silaha dayalı olarak” çıkarıldığını söyledi.

“Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye’miz adına son derece müsbet ve kayda değerdir.” diyen Bahçeli, “Kürt kardeşlerimiz başka, SDG-YPG başkadır. YPG terördür, Kürtlerle ilgisi yoktur. Fırat'ın batısı değil doğusu da terörden temizlenmelidir.” sözleriyle Fırat’ın doğusuna da operasyon düzenlenmesinden yana olduklarını ortaya koydu.

Devlet Bahçeli, “Suriye'de bütünlük tesis edilmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği, Türk milletiyle bir ve aynıdır. YPG devlet içinde devlet gibi davranamaz.” açıklamasında bulundu.