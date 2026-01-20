Suriye Savunma Bakanlığı: Güçlerimiz Kürt köy ve şehirlerine girmeyecek

6 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı, askeri güçlerinin Kürt bölgelerine girmeyeceğini belirtti.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kürt halkını ve güvenliğini koruma konusunda kararlılığımızı yineliyoruz. Güçlerimizin Kürt köy ve kasabalarına girmeyeceğine vurgu yapıyoruz." denildi.

Suriye ordusunun istikrarı yeniden sağlamayı hedeflediğinin iddia edildiği açıklamada, "Şam yönetiminin önceliği terörle mücadeledir, Hol Kampı ve bölgedeki tüm hapishanelerinde sorumluluğu üstlenmeye tamamen hazırdır." ifadeleri kullanıldı.