Başkan Barzani'nin talimatıyla BCF'nin en büyük yardım konvoyu Rojava'ya ulaşıyor

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Başkanı Musa Ahmed, Başkan Mesud Barzani’nin talimatı üzerine 67 tırdan oluşan vakfın en büyük yardım konvoyunun bugün Rojava’ya ulaşacağını duyurdu.

Musa Ahmed, bugün (21 Ocak 2026 Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında, " Başkan Barzani, Rojava'daki kardeşlerimize yardım etmek için tüm imkanlarımızı seferber etmemiz talimatını verdi." dedi.

Ahmed, yardımları ulaştırmanın yanı sıra, Rojava'daki halk ile yerel ve uluslararası kuruluşlar arasında güçlü bir köprü kurarak, bölgedeki vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını belirtti.

"Rojava yönetimiyle koordinasyon halinde hazırlanan, 22 farklı kalemden oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 67 tırlık en büyük yardım konvoyumuz, Rojava kentlerine ulaşmaktadır." diyen Musa Ahmed, Barzani Yardım Vakfı'nın, ihtiyaç duydukları süre boyunca Rojava halkının yanında kalacağını ve onlara hizmet etmeye devam edeceğini vurguladı.

Vakfın 150 personelden oluşan ekiplerinin sağlık, lojistik ve saha çalışmalarında vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Ahmed, "Bu, Rojava'ya ulaşan ilk konvoydur. Yardımların, bölgedeki durum tamamen normalleşene kadar geniş kapsamlı bir şekilde devam edeceğinin güvencesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.