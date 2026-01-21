Mesrur Barzani: Suriye'deki gerilimler sona ermeli

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bahreyn Krallığı'ndan bir heyetle görüştü.

Mesrur Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Davos'ta Kral Temsilcisi ve Başbakanlık Ofisi Bakanı Prens İsa bin Salman Al-Khalifa, Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Şeyh Salman bin Khalifa Al-Khalifa ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Adel Fakhro'dan oluşan Bahreyn Krallığı heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Bahreyn Krallığı arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Irak'taki genel durum ve Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, barış ve istikrarın korunmasının, gerilimlerin sona erdirilmesinin ve Suriye'deki Kürt halkının ve diğer toplulukların haklarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı.