BAE, Kürdistan Bölgesi Hükümetine desteğini sürdüreceğini yineledi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı ile bir araya gelerek, idari sektör ile insan kaynaklarının geliştirilmesinde BAE'nin deneyiminden yararlanmanın önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Davos'ta BAE Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Karkavi ile görüştü.

Görüşmede Erbil ve Abu Dabi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Başbakan Barzani, BAE ile olan ilişkilerin düzeyini, sürekli iş birliğini ve desteğini övdü.

Mesrur Barzani, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'a Kürdistan Bölgesi'ne sürekli destekleri için teşekkürlerini ifade etti.

BAE Bakanlar Kurulu Bakanı ise toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına ülkesinin çeşitli alanlarda Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile koordinasyonu sürdürmeye ve gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu yineledi.