Pakistan'da büyük felaket: AVM yangınında can kaybı 50'ye yükseldi

3 saat önce

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde bulunan "Gul Plaza" alışveriş merkezinde çıkan yangın büyük bir insani felakete yol açtı ve şu ana kadar 50 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Kurtarma ekiplerinin son raporlarına göre alışveriş merkezinin enkazında yapılan arama çalışmalarının ardından 25 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve böylece kurbanların sayısı iki katına çıktı.

İlgili yetkililer, hala çok sayıda vatandaşın kayıp olması ve arama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor.

İki gün boyunca devam eden yangın, alışveriş merkezinin altyapısına büyük zarar verirken, 1200'den fazla giyim ve ev eşyası mağazası tamamen kül oldu. Yerel medya bu olayı, ülkede son yıllarda meydana gelen en büyük ve en yıkıcı yangın olarak nitelendiriyor.

Bu olay Pakistan'da büyük bir öfke dalgasına yol açtı. Kurban yakınları ve vatandaşlar, itfaiye ekiplerini sert bir dille eleştirerek, çağrılara yanıt vermede "ihmalkar ve yavaş" davranmakla suçluyor.

Halkı en çok öfkelendiren durum ise alışveriş merkezindeki acil çıkış kapılarının çoğunun kilitli olduğunun ortaya çıkması oldu; bu durum yüzlerce kişinin alevler arasında mahsur kalmasına ve kaçamamasına neden oldu.

Öte yandan Pakistan Hükümeti resmi bir açıklama yaparak, yangının çıkış nedenleri ve kurtarma ekiplerinin müdahale şekliyle ilgili kapsamlı ve acil bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Hükümet, ihmali bulunan her kurum veya yetkilinin yasalar önünde en ağır şekilde hesap vereceğini vurguladı.