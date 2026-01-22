Başkan Barzani ve İtalya Savunma Bakanı toplantıda

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bir dizi önemli konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

İtalya’ya ziyarette bulunan Başkan Barzani, 22 Ocak 2026 Perşembegünü İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto bir görüşme gerçekleştirdi.

Hala devam eden görüşmede, bir dizi önemli konunun masaya yatırılacağı ön görülüyor.

Başkan Mesud Barzani, söz konusu ziyaret kapsamında dün (21 Ocak 2026 Çarşamba), Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Vatikan Başbakanı Pietro Parolin ve İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya gelmişti.

Barzani’nin Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Papa 14. Leo, Başkan Barzani’yi büyük bir nezaket ve sıcaklıkla karşıladı. Görüşmede taraflar, bu görüşmeyi bölge ve dünya gündemindeki önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak değerlendirerek, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede her iki liderin de dünyada barış ve istikrarın hakim olması, halkların yaşadığı acı ve trajedilerin son bulması temennisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin sonunda Papa 14. Leo ve Başkan Barzani’nin karşılıklı hediye takdiminde bulunduğu bilgisine de yer verildi.