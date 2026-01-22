Başkan Barzani: Kürdistan halkının onurunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız

57 dakika önce

Başkan Mesud Barzani, İtalya’yı "Kürdistan halkının dostu" olarak nitelendirerek, İtalyan yetkililerin Rojava Kürdistanı'ndaki Kürtlere destek ve yardım sözü verdiğini vurguladı.

Başkan Barzani, bugün (22 Ocak 2026 Perşembe) İtalya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Roma’da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başkan Barzani ve İtalya Savunma Bakanı, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalya Savunma Bakanı ile yaptığı görüşmenin içeriği ve sonuçlarına ilişkin konuşan Başkan Barzani, "Görüşmemiz çok olumlu geçti. Şüphesiz Sayın Bakan, Kürdistan halkının çok değerli ve yakın bir dostudur; Rojava ve tüm konuları ele aldık." dedi.

İtalya'yı "Kürdistan halkının dostu" olarak tanımlayan Başkan Barzani, İtalyan yetkililerin Rojava'daki durumu anladıklarını, dayanışma gösterdiklerini ve Kürt halkına destek ve yardım sözü verdiklerini belirtti.

"Hep birlikte savaşın çıkmaması ve Kürdistan halkının acı, ıstırap ve saldırıya maruz kalmaması için çabalıyoruz." vurgusunu yapan Başkan Barzani ayrıca, "Bizim için her şeyden daha önemli olan Kürtlerin onuru ve varlığıdır. Kürdistan halkının onurunu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükümeti arasındaki çatışmaya ilişkin tutumu hakkında konuşan Başkan Barzani, "Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için herkesle temas halindeyiz ve umudumuz da bu yöndedir; ancak tüm olasılıklar masada ve biz her türlü ihtimale karşı kendimizi hazırlamalıyız." dedi.

Dün, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü anımsatan Başkan Barzani, “Rojava'daki kardeşlerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Tüm çabamız savaşın daha fazla yayılmaması, Kürt bölgelerinin korunması ve Kürt halkının onurunun muhafaza edilmesi içindir; son nefesimize kadar bunun için çabalayacağız." diye konuştu.

Başkan Barzani ayrıca, görüştüğü tüm yetkililerin, Suriye'deki Kürt bölgelerinin korunacağı ve çatışmanın bir Kürt-Arap savaşına dönüşmesine izin verilmeyeceği konusunda kendisine söz verdiklerini aktardı.

İtalyan güçlerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki rolüne değinen Başkan Barzani, "İtalyan güçleri Kürdistan Bölgesi ve Erbil'de bulunuyor ancak İtalyan askerlerinden veya koalisyon güçlerinden bizi korumak için herhangi bir operasyona katılmalarını talep etmiyoruz. Peşmerge güçleri büyük bir cesaretle Kürdistan'ı savunabilir. Onlardan sadece manevi ve siyasi açıdan bize destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.