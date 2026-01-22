İtalya Savunma Bakanı: Başkan Barzani barışın sağlanmasında büyük bir rol üstleniyor

20 dakika önce

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Başkan Mesud Barzani'yi sadece bir yönetici olarak değil, "bölgesel ve ulusal bir lider" olarak tanımlayarak, Orta Doğu barışındaki kilit rolüne dikkat çekti.

İtalya, krizlerin çözümü için Başkan Barzani'nin tecrübesine ve arabuluculuğuna güvenirken, Roma ve Vatikan hattındaki diplomasi trafiği dünyanın gündemine oturdu.

Başkan Barzani, bugün (22 Ocak 2026 Perşembe) İtalya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Roma’da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başkan Barzani ve İtalya Savunma Bakanı, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Başkan Mesud Barzani'nin konumunun önemine dikkat çekerek, "Başkan Barzani'nin rolü çok büyük ve etkili, o sadece bir başkan değil, aynı zamanda ulusal ve bölgesel bir lider olarak öne çıkmaktadır." dedi.

İtalya Savunma Bakanı, Başkan Barzani'nin şu anda barışı tesis etmek ve bölgedeki durumu sakinleştirmek amacıyla tüm taraflarla sürekli temas halinde olduğuna işaret etti.

Ülkesinin diplomatik çabalarına da değinen Crosetto, "İtalya bu mesele üzerinde ciddiyetle ve kapsamlı bir şekilde çalışıyor. Durumun normale dönmesi ve bölgeye sükunetin gelmesi için Türkiye, Suriye ve süper güçlerle birlikte çalışmak adına tüm çabamızı ortaya koyuyoruz." diye konuştu.

İtalya Savunma Bakanı, sadece kendi ülkesi adına konuşmadığını, diğer ülkelerle de sürekli diyalog halinde olduğunu vurgularken, "Bu bölgenin istikrarı sadece bizim için değil, herkes için jeopolitik bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.