Başbakan Barzani'nin talimatıyla Rojava'ya yakıt gönderilecek

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin talimatıyla, kış mevsimi boyunca Rojava’ya (Batı Kürdistan) yakıt gönderilecek.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Peşewa Hewremani, 22 Ocak 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla Barzani Yardım Vakfı aracılığıyla Rojava’ya gerekli miktarda yakıt gönderileceğini söyledi.

Yakıt sevkiyatının süresine ilişkin bilgi veren Sözcü Hewremani, "Bu süreç kış mevsimi sona erene kadar devam edecek." dedi.

Bu gelişme, Başkan Barzani'nin talimatıyla dün (21 Ocak Çarşamba) Barzani Yardım Vakfı'nın en büyük insani yardım konvoyunu Rojava’ya ulaştırmasının hemen ardından geldi.

Söz konusu yardım konvoyu, gıda malzemeleri ve ısıtıcıların yanı sıra vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak 22 farklı kalemi içeren 67 tırdan oluşuyordu.

Ayrıca, yardımların dağıtım sürecini yönetmek üzere Barzani Yardım Vakfı'nın 150'den fazla personeli de Rojava’ya gönderildi.