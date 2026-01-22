Mesrur Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı: Suriye'deki savaş bölgesel istikrar için ciddi bir tehdit

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos'ta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bölgenin kaderini belirleyecek gelişmeleri masaya yatırdı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, 22 Ocak 2026 Perşembe günü, Başbakan Mesrur Barzani’nin, Davos'ta Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, genel durum, Irak'taki son gelişmeler ve yeni kabinenin kurulması için siyasi taraflar arasında yürütülen müzakerelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Fransa Dışişleri Bakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un selamlarını Başbakan Barzani’ye ileterek, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki tarihi dostluk ve ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Başbakan Barzani’nin de Fransa Hükümeti ve halkının sürekli desteğinden dolayı Kürdistan Bölgesi'nin teşekkür ve takdirlerini yinelediği bildirildi.

Toplantının ana gündem maddelerinden birinin, Suriye'deki savaş ve askeri hareketlilik olduğu kaydedilen açıklamaya göre taraflar, bölgenin barış ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturan ve DAİŞ teröristlerinin yeniden güçlenmesi riskini doğuran çatışmalardan duydukları derin endişeyi dile getirdi.

Tarafların, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi, Kürt halkının ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınması konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.