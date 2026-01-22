İtalya'dan Başkan Barzani'ye: Kürt halkının dostu kalmaya devam edeceğiz

2 saat önce

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Kürdistan Bölgesi'ni bir arada yaşama ve istikrar örneği olarak nitelendirdi.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Mesud Barzani'nin 22 Ocak 2026 Perşembe günü Roma'da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre İtalyan Savunma Bakanı, Başkan Barzani'yi sıcak bir şekilde karşıladı ve hayatını Peşmergeliğe adayan Mesud Barzani'nin özgürlük mücadelesindeki rolünü övdü. Kürdistan Bölgesi'ni birlikte yaşama ve istikrar örneği olarak nitelendiren İtalyan Bakan, ülkesinin Kürt halkının yakın bir dostu kalmaya ve Kürtleri desteklemeye devam edeceğini yineledi.

Suriye'deki son gelişmeler ve Rojava'daki durum ele alındığı görüşmede, Başkan Barzani, Suriye'deki Kürt halkının korunması gerektiğinin altını çizdi.

İtalya Savunma Bakanı ise Suriye'deki Kürtlerin durumuyla ilgili olarak, Kürt halkına zarar verilmemesi, korunması ve özgürce yaşaması gerektiğini vurguladı.