Neçirvan Barzani ve Mazlum Abdi, Erbil'de görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Rojava ve Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Neçirvan Barzani, bugün (22 Ocak 2026 Perşembe günü) Erbil'de SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, ateşkesin devam etmesi, gerilimlerin azaltılması ve SDG ile Şam arasında diyaloğun derhal yeniden başlatılması için ilgili tüm taraflarla olan çabalarının ve temasların devamlılığını vurguladı. Neçirvan Barzani ayrıca, Suriye'de Kürtlerin ve tüm toplulukların haklarının güvence altına alınmasının ve korunmasının önemine de işaret etti.

Mazlum Abdi ise son gelişmeleri aktarırken, Neçirvan Barzani'ye ve Kürdistan Bölgesi'ne, durumu sakinleştirmek ve sorunları çözmek için verdikleri destek ve çabalarından dolayı teşekkür etti. Abdi, ayrıca birleşik bir Suriye'de Kürt halkının haklarının güvence altına alınması temelinde sorunları çözmeye hazır olduğunu yineledi.

Bu, Neçirvan Barzani ile Mazlum Abdi arasında bir hafta içinde gerçekleşen ikinci görüşme oldu; SDG Genel Komutanı Abdi, 17 Ocak'ta da Erbil'i ziyaret etmiş ve Başkan Mesud Barzani ile Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.