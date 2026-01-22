Tom Barrack: Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüşmekten gurur duydum

1 saat önce

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Mazlum Abdi ile görüştüğünü açıkladı.

Tom Barrack, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün General Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile görüşmekten gurur duydum." dedi.

Barrack açıklamasında, "ABD, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Hükümeti arasında 18 Aralık'ta imzalanan anlaşmada belirtilen birleşme sürecini ilerletme konusundaki desteğini ve kararlılığını bir kez daha teyit ediyor." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, "Tüm taraflar, ilk ve en önemli adımın ateşkesin tam olarak uygulanması olduğu konusunda mutabık kaldı. Güveni güçlendirmek ve kalıcı istikrar sağlamak için güven artırıcı önlemleri uygulamaya koymak üzere çalışacağız." denildi.