Başkan Barzani, İtalya'daki Kürdistan Bölgesi Temsilciliğini ziyaret edecek

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, İtalya ve Vatikan'ı kapsayan stratejik diplomasi trafiğini sürdürüyor. Roma'daki temasları kapsamında üst düzey devlet erkanıyla bir araya gelen Başkan Barzani, ziyaretinin üçüncü gününde Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İtalya Temsilciliğini ziyaret ederek diplomatik misyonun yol haritasını ele alacak.

Resmi bir ziyaret kapsamında İtalya'da bulunan Başkan Barzani'nin, bugün (23 Ocak 2026, Cuma) Kürdistan Bölgesi Roma Temsilciliğini ziyaret etmesi bekleniyor.

Kurdistan24 kaynaklarından edinilen bilgilere göre Başkan Barzani'nin temsilcilik yetkilileri ve personeliyle gerçekleştireceği toplantıda, misyonun faaliyetleri ve Erbil-Roma hattındaki ilişkilerin seyri masaya yatırılacak.

Görüşmede; dış ilişkilerin tahkim edilmesi, siyasi, ekonomik ve askeri iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi ve İtalya'nın Kürdistan Bölgesi'nin çıkarlarına yönelik desteğinin sürdürülmesi konularına vurgu yapılması planlanıyor.

Resmi davet üzerine 21 Ocak Çarşamba günü İtalya'ya ulaşan Başkan Barzani, diplomasi trafiğine Vatikan ile başladı. Başkan Barzani, Papa 14. Leo ile bir araya geldi. Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, bölge ve dünya gündemindeki kritik gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Akabinde Vatikan Başbakanı Pietro Parolin ile bir araya gelen Başkan Barzani'ye, Kürdistan ve Irak'ta barış içinde bir arada yaşama kültürünün derinleştirilmesi ile istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki öncü rolü nedeniyle teşekkür edildi.

Ziyaret kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştiren Başkan Barzani, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Barzani, Tajani ile görüşmesine ilişkin, "Son derece verimli bir toplantıydı, her konuyu detaylıca ele alma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Temasların ikinci gününde (22 Ocak Perşembe) Başkan Barzani, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Bakan Crosetto, Başkan Barzani'yi sıcak bir şekilde karşılarken; bir Peşmerge olarak ömrünü özgürlük mücadelesine adamış tarihi kişiliğinden ve liderliğinden övgüyle bahsetti.

Başkan Barzani, Roma'daki yoğun diplomasi trafiği çerçevesinde Irak'ın İtalya Büyükelçiliğini de ziyaret ederek temaslarını sürdürecek.