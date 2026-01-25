Şam: Ateşkes 15 gün süreyle uzatıldı

2026-01-25 06:12

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkesin, 15 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı, SDG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Ateşkesin 15 gün uzatıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Arap Ordusunun tüm operasyonlarını durdurma süresini, 24 Ocak 2026 saat 23:00 itibariyle 15 gün uzattığımızı ilan ediyoruz."

Ateşkes süresini uzatmanın nedenine değinilen açıklamada, ABD'nin SDG kontrolündeki hapishanelerden DAİŞ'li tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Öte yandan Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü, SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke'de bulunan siviller için insani koridor açılacağına işaret edildi.

Açıklamada, ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde önümüzdeki saatlerde destek ve yardım sağlamak için insani koridorların açılacağı kaydedildi.

SDG Basın İrtibat Merkezi de Suriye Geçiş Hükümeti ile uluslararası arabuluculuk çerçevesinde ateşkes süresinin 15 gün uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güçlerimiz, SDG’nin uluslararası arabuluculuk ile ateşkesi 15 gün uzattığını ve aynı zamanda Şam ile diyaloğun devam ettiğini ilan etti. Güçlerimiz, sivilleri korumak, saldırıları azaltmak ve istikrar için uygun koşulları oluşturmak amacıyla anlaşmaya bağlı kalıyor.”