Başkan Barzani: Maliki'nin ülkedeki zorlukları ortadan kaldırma çabalarını destekliyoruz

2026-01-25 07:09

Başkan Mesud Barzani, Koordinasyon Çerçevesi'nin Nuri el-Maliki'yi Irak Başbakanlığı görevine aday gösterme kararını memnuniyetle karşıladı.

Barzani'nin Ofisinden 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin, Koordinasyon Çerçevesi tarafından Nuri el-Maliki'nin seçilmesini memnuniyetle karşıladığı ve kendisine sorunların çözümünde başarılar dilediği belirtildi.

Başkan Barzani ayrıca Maliki'nin engelleri kaldırmada başarılı olmasını umduğu ifade edildi.