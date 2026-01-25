Rami Abdurrahman: "Kuşatma altındaki Kobani'de durum çok tehlikeli"

2026-01-25 07:44

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Müdürü Rami Abdurrahman, Kobani'nin kuşatma altında olduğunu ve insanların canlarını koruma sorumluluğunun Ahmed Şaara'ya ait olduğunu söyledi.

Rami Abdurrahman, 24 Ocak'ta Kurdistan24'e verdiği demeçte, kuşatma altındaki Kobani'deki durumu "çok tehlikeli" olarak nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Ahmed Şaraa sorumluluk almalı ve halkı korumalı. Tarih, Kobani'deki çocukların yetersiz beslenmeden ölmesi suçunu onun adına kaydedecektir."

Abdurrahman ayrıca, Kobani'deki insani krize tepki göstermeyen Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu eleştirdi.

SOHR yetkilisi Abdurrahman, Kürtleri ve tüm özgürlükçüleri sınırları geçmeye ve Kobani kuşatmasını kırarak insani yardım ulaştırmaya çağırırken, diasporadaki Kürtleri de büyükelçilikler önündeki gösterilerini yoğunlaştırarak saldırıların durdurulması için baskı oluşturmaya davet etti.

Abdurrahman, Başkan Mesud Barzani'nin rolüne ilişkin, "Bu aşamada herkesin Başkan Barzani'ye güvenmesi önemlidir, çünkü o dünya çapındaki özgürlükçülerin sembolü haline gelmiştir." dedi.

Son olarak Rami Abdurrahman, "Kürt halkı devrimci bir halktır, direnişe devam etmektedir ve asla pes etmeyecektir." sözlerini sarf etti.