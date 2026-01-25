Koçyiğit: DAİŞ'in Kürtlere karşı yapamadığını Şam'a bağlı silahlı gruplar yaptı

2026-01-25 08:02

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Rojava'daki yaşananları "Kürt soykırımı" olarak nitelendirdi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Kurdistan24'te yayınlanan "Basi Roj" programına katılarak, Suriye ve Rojava'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rojava'yı saran çatışmaların, 6 Ocak'ta Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşanan katliamın devamı olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Şu anda Suriye'de DAİŞ ve aşırılıkçı bir zihniyet iktidardadır. Bu zihniyet, ülkeleri Kürtlere karşı savaşmaya teşvik ediyor; bu da soykırıma ve Suriye'de Beşar Esad gibi bir başka diktatörün ortaya çıkmasına yol açacak." dedi.

Daha önce DAİŞ'in işleyemediği suçu Suriye Arap Ordusunun Rojava Kürtlerine karşı işlediğini ifade eden Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Rojava'da kardeşlerimiz katledilirken, Türkiye'de barış sürecinden bahsedilemez." diye konuştu.

Kürtlerin tek sesle Rojava'da yaşanan katliama karşı durmalarının önemine de değinen Koçyiğit, "Özellikle Kobani olmak üzere Kürt bölgelerine uygulanan ablukanın kaldırılması için hepimiz çaba göstermeliyiz, çünkü durum böyle devam ederse Kobani'de büyük bir insani felaket yaşanacaktır." sözlerini sarf etti.

"Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Kürt sorununun çözümündeki rolü çok önemlidir." diyen DEM Partili Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Kürdistan Bölgesi'ndeki Kürt liderliği, diplomatik ilişkiler yoluyla sorunları çözmeye çalışabilir. Son günlerdeki çabalar sorunların çözümünü kolaylaştırmıştır. Kürtlerin Rojava'daki durumdan en kısa sürede kurtulmasını temenni ediyoruz."