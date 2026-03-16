Macron'dan Pezeşkiyan'a: Bölge ülkelerine yönelik saldırıları derhal durdurun

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Macron, 15 Mart 2026 Pazar günü, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İran Cumhurbaşkanı'nı, İran'ın bölgedeki ülkelere karşı gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılara derhal son vermeye çağırdım." dedi.

Açıklamaya göre Macron, Pezeşkiyan'a, Fransa'nın müdahalelerinin yalnızca kendi çıkarlarını ve ortaklarının çıkarlarını korumak amacıyla yapılan, kesinlikle savunma amaçlı müdahaleler olduğunu hatırlatarak, "Bölgedeki çıkarlarımızın hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Macron ayrıca, Orta Doğu'daki tırmanışın tehlikelerinin, tüm bölgede kaosa yol açacak ve bugün ve gelecek yıllarda büyük sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Yeni bir siyasi ve güvenlik çerçevesinin herkese barış ve güvenlik getirebileceğine inandığını ifade eden Macron, "Bu çerçeve, İran'ın nükleer silah edinmemesini sağlarken, füze programının ve bölgesel ve uluslararası düzeydeki yıkıcı faaliyetlerinin oluşturduğu tehditleri de ele almalıdır." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca gerginlikler nedeniyle kapatılan Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.