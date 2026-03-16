Başkan Barzani'den Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerine toplantı çağrısı

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerini sorunları çözmek için bir araya gelmeye çağırdı.

Başkanı Barzani, 16 Mart 2026 Pazartesi günü, yaptığı açıklamada, bölgede savaş ve gerilimler sürerken, Irak'ın çeşitli kriz tehdidi altında olduğunu ve siyasi görüş ayrılıklarının geliştiğini belirtti.

Mesud Barzani, Federal Irak Hükümeti ve Kürdistan Bölgesi Hükümetini sorunları çözmek, bir anlaşmaya varmak, kriz ve sorunların derinleştirilmesini engellemek için bir araya gelmeye çağırdı.