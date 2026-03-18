Peşmerge Bakanlığı: Drone saldırısında üç Peşmerge yaralandı

Peşmerge Bakanlığı, Erbil ve Süleymaniye illerinde Peşmerge birliklerinin iki karargahına düzenlenen drone saldırısında üç Peşmerge yaralandı.

Bakanlıktan bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) yapılan açıklamaya göre Erbil ve Süleymaniye illerinde Peşmerge birliklerinin iki karargahına düzenlenen drone saldırısında üç Peşmerge yaralandı.

Açıklamada, "Bu saldırı, Peşmerge güçlerinin karargahlarının daha önce birkaç kez bombalandığı bir dönemde gerçekleşti." denildi.

Saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Muhammed Şiya Sudani ve Ortak Operasyonlar Komutanlığının ihlallerden haberdar edildiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Irak Başbakanı ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sudani'yi yasal görevini yerine getirmeye ve bu iç şiddete son vermeye çağırdı.

Açıklamada, yasa dışı grupların bu tür eylemlerin tekrarını önlemek için acil adımların atılması gerektiği ve bunların tüm bölgenin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.