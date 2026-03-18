İsrail, İran İstihbarat Bakanı'nın öldürüldüğünü duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in Tahran’da düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Savunma Bakanı Katz, 18 Mart 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsmail Hatib’in dün gece (17 Mart Salı) Tahran’daki bir hava operasyonunda hedef alındığını belirtti.

Katz ayrıca, "Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte, orduya herhangi bir İranlı yetkiliyi nerede olursa olsun etkisiz hale getirmesi için tam yetki verdik. Artık operasyonlar için önceden onay veya izin alınmasına gerek duyulmayacak." dedi.

Bu açıklama, dün (salı) İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ve çok sayıda üst düzey askeri komutanın öldürüldüğünün duyurulmasının ardından geldi.

Şubat 2026'nın sonunda ABD ve İsrail'in İran ile girdiği savaş, 18 Mart Çarşamba itibarıyla tüm şiddetiyle devam ediyor. Washington ve Tel Aviv’in hava ve füze saldırıları İran toprakları ile bölgedeki Tahran yanlısı milislerin mevzilerini hedef alırken; İran ve müttefik güçleri de İHA ve balistik füzelerle ABD askeri üslerine ve İsrail kentlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Tüm Orta Doğu’yu etkisi altına alan bu savaş diplomatik çabaların tamamen durmasına yol açarken, sahada çatışmaların kaderini tayin edecek tek seçenek olarak askeri güç öne çıkıyor.