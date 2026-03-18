Sabah Numan: ABD Büyükelçiliğinin hedef alınması uluslararası anlaşmaların ihlalidir

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıları sert bir dille kınayıp "suç" olarak nitelendirerek, Irak Başbakan'ın saldırganların derhal tutuklanması için talimat verdiğini açıkladı.

Başkomutanlık Sözcüsü Numan yaptığı açıklamada, salı akşamı "yasa dışı grupların" Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yeniden saldırı düzenlediğini belirtti.

Devletin bu tür kriminal eylemleri şiddetle reddettiğini vurgulayan Numan, saldırıyı "Irak’ın egemenliğine ve onuruna yönelik açık bir terör saldırısı" olarak tanımladı.

Diplomatik misyonların hedef alınmasının Irak'ı uluslararası toplum önünde zor duruma düşürdüğünü ifade eden Numan, bu durumun uluslararası anlaşmaların ve dış ilişkilerin ağır bir ihlali olduğunu kaydetti.

Sabah Numan ayrıca, bu tür sorumsuz eylemlerin ülke ve halk çıkarlarına zarar verecek karşı adımları tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Hükümetin ve güvenlik birimlerinin tutumuna ilişkin bilgi veren Sözcü Numan, Başkomutan Muhammed Şiya Sudani'nin, güvenlik güçlerine faillerin hiçbir ihmale yer verilmeksizin takibi, yakalanması ve yargı önüne çıkarılması talimatını verdiğini duyurdu.

Son olarak Sabah Numan, devlet otoritesi dışında silah kullanarak Bağdat ve diğer şehirlerin güvenliğini tehlikeye atan her türlü yapıya karşı güvenlik güçlerinin tavizsiz bir şekilde mücadele edeceğini vurguladı.