Suriye’de tarihi adım: Şam ve Halep'te Newroz kutlanacak

Suriye geçici hükümeti, ülke tarihinde bir ilke imza atarak Newroz Bayramını bu yıl resmi olarak kutlamaya hazırlanıyor.

Suriye Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ile iş birliği içerisinde başkent Şam’da Newroz kutlamaları düzenleneceği duyuruldu. Bu gelişme, Suriye Cumhuriyeti tarihinde benzeri görülmemiş tarihi bir olay olarak nitelendiriliyor.

Bakanlığın açıklamasına göre Şam'daki resmi tören, 21 Mart günü saat 10:00'da Mezze bölgesindeki Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu adımın Suriye'nin kültürel zenginliğini ve farklı bileşenler arasındaki bir arada yaşama iradesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Aynı zamanda Halep’te de Valilik ve ENKS arasındaki koordinasyonla, Şeyh Maksut Mahallesi’nde Newroz kutlamaları resmi düzeyde organize edilecek.

Bu tarihi değişim, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın 16 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı 13 Sayılı Kararname'nin bir sonucu olarak hayata geçiyor. Söz konusu kararnamede, Kürtlerin kültürel, dilsel ve sivil hakları resmen tanınmış ve Newroz ülke genelinde "milli bayram" ilan edilmişti.