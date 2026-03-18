Adana'ya ek patriot sistemi konuşlandırılıyor

Türkiye Savunma Bakanlığı, Malatya’daki patriot sistemlerine ilave olarak Almanya'dan görevlendirilen yeni bir patriot sisteminin Adana'ya konuşlandırılacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Adana İncirlik'te düzenledi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son dönemdeki gelişmelerle ilgili bilgi paylaştı.

Zeki Aktürk, 13 Mart 2026 Cuma günü İran topraklarından fırlatılan dördüncü balistik füzenin Türk hava sahasına girdiğini ve Türkiye içerisindeki NATO hava savunma birlikleri tarafından imha edildiğini belirterek, enkaz üzerindeki detaylı incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

İncirlik'e ikinci Patriot Hava Savunma Sisteminin konuşlandırıldığını aktaran Zeki Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca, hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde alınan tedbirlerin yanı sıra, Adana’da konuşlu mevcut İspanya patriot sistemine ilave olarak, Ramstein/Almanya’daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir patriot sistemi daha Adana’da konuşlandırılmaktadır.”

Ne olmuştu?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırılarıyla karşılık vermeye devam ediyor.

Savaş devam ederken İran tarafından ateşlendiği belirtilen iki balistik füze Türk hava sahasında imha edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, bu olayın ardından Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırıldığını açıklamıştı.

Patriot hava savunma sistemi nedir?

Patriot, uçaklara, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma amacıyla tasarlanmış gelişmiş bir karadan havaya füze sistemi.

Sistemin üretimi 1980'de başladı. 1990-91'de Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından ilk kez savaşta kullanıldı.

Sistem Amerikan Raytheon Technologies (RTX) şirketi tarafından üretiliyor.

Nasıl çalışıyor?

Patriot sistemi dört ana unsurdan oluşuyor. Bunlar radar, kontrol merkezi, bu merkez için gerekli güç birimleri, iletişim kuleleri ve kamyonlar üzerine monte edilen füze rampaları.

Füze rampaları, radar ve kontrol merkezinden bir kilometre kadar uzağa yerleştirilebiliyor.

Römork üzerine monte edilmiş radar, gökyüzünü milisaniyeler içinde binlerce nokta arasında gidip gelen dar bir ışınla tarıyor.

Bir hedef tespit ettiğinde ona odaklanıyor ve bilgileri kontrol merkezine iletiyor.

Radar aynı anda 100'den fazla hedefi takip edebiliyor.