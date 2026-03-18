Eco Irak: Günlük petrol ihracat geliri 24 milyon doları aşacak

Eco Irak Gözlemevi, Kürdistan Bölgesi boru hatları üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasının, mevcut piyasa fiyatlarına göre Irak bütçesine günlük 24 milyon dolar gelir sağlayacağını duyurdu.

Ekonomik konularla ilgilenen Eco Irak Gözlemevi, 18 Mart 2026 Çarşamba günü yayımladığı raporda, "Varil başına 100 dolarlık fiyattan 200 bin varil petrolün ihraç edilmesi durumunda; varil başına 3,15 dolarlık nakliye ücreti düşüldükten sonra günlük net gelir 24 milyon 210 bin doları bulacaktır." ifadeleri yer aldı.

Petrol sevkiyatındaki nakliye ücretlerinin detaylarına da yer veren Eco Irak, maliyetin ikiye ayrıldığını açıkladı. Buna göre ilk kısım, Irak toprakları içerisinde varil başına 2 dolar olup boru hatlarının sahibi olan şirketlere ödenecek; ikinci kısım ise Ceyhan Limanı’na ulaşana kadar Türkiye topraklarından geçen her bir varil için yaklaşık 1,15 dolar olarak belirlenen Türkiye'nin geçiş ücretidir.

Gözlemevi, bu hattın toplam ihracatın yalnızca yüzde 6’sını oluşturmasına rağmen, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatının aksaması nedeniyle Irak'ın uğradığı zararı telafi etmek adına "geçici ve kısmi bir çözüm" olduğunu vurguladı.

Raporda ayrıca, riskli deniz yollarına olan bağımlılığı azaltmak için petrol altyapısının çeşitlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu veriler, bugün Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının yaptığı açıklamayla eş zamanlı geldi. Bakanlık, Başbakan Mesrur Barzani’nin kararıyla, ülkedeki olağanüstü koşullar nedeniyle günlük 250 bin varil petrolün Kürdistan boru hattı üzerinden Ceyhan’a gönderilmesine başlandığını duyurmuştu.