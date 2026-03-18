ABD'den vatandaşlarına çağrı: Irak'ı acilen terk edin

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, kötüleşen güvenlik durumu ve milis grupların Washington'ın çıkarlarına yönelik artan saldırıları nedeniyle tüm ABD vatandaşlarını derhal Irak'ı terk etmeleri ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD Büyükelçiliği, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) yayımladığı güncellenmiş güvenlik uyarısında ABD vatandaşlarının Irak’tan derhal ayrılması gerektiğini bildirdi.

Açıklamaya göre milis gruplar, Bağdat ve Irak'ın diğer bölgelerinde ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına karşı saldırılarını yoğunlaştırdı; bu da kamu güvenliğini, oteller ve havalimanları gibi kamu alanlarını riske attı.

Büyükelçilik, milislerin Yeşil Bölge'yi veya Bağdat'ın merkezini defalarca hedef aldığını belirterek, vatandaşların hiçbir sebeple Irak'a seyahat etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "İran ve silahlı gruplarının Bağdat'taki enerji altyapısı ve diplomatik kurumlar için ciddi bir tehdit oluşturduğu" belirtildi.