Fidan ve Arakçi telefonda görüştü: Savaşın gidişatı ele alındı

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü.

TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, savaşın gidişatının ele alındığını belirtildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.