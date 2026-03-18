Galibaf: "Düşman, İran halkına karşı öfkeli ve umutsuz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılara tepki göstererek, "Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır." dedi.

Galibaf, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba) X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İran Meclis Başkanı, rejim karşıtı grupların sokak çağrılarına işaret ederek, "Dün gece İran halkı, düşmanın tüm planlarını boşa çıkardı. İran halkına karşı öfkeli ve umutsuz olan düşman, sahadaki yenilgilerini gizlemek için altyapılara saldırıyor." dedi.

Söz konusu saldırıların sonuçlarına da değinen Galibaf, bu yaklaşımın karşı taraf için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, "Ancak bu, onlar açısından adeta bir intihar anlamına geliyor. Artık göze göz, dişe diş denklemi yürürlüktedir ve çatışmada yeni bir aşama başlamıştır." sözlerini kullandı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.