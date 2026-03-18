Pezeşkiyan: Enerji tesislerine saldırı tüm dünya için kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın altyapısına yönelik saldırıların "tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabileceğini" belirtti.

Pezeşkiyan, bugün (18 Mart 2026 Çarşamba günü) İran’ın enerji altyapısına yapılan saldırılara ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İran’ın enerji altyapısının hedef alınmasını "şiddetle kınadığını" belirten Pezeşkiyan, "Bu tür eylemler, Amerikan ve Siyonist düşmana ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır." ifadesini kullandı.

Mesud Pezeşkiyan, İran'da enerji altyapısının vurulmasının durumu daha da karmaşık hale getireceğini belirterek, "(Saldırlar) Tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir." dedi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.