Şam-SDG mutabakatında son durum: Haseke Havalimanı bugün devralınıyor

2 saat önce

Yeni Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan 14 maddelik bir anlaşmanın ardından Haseke'deki durum istikrar kazanıyor.

Anlaşmanın tüm önlemlerinin bir ay içinde uygulanması planlanıyor. Ayrıca bugün Haseke Havalimanının devralınması planlanıyor.

Kurdistan24 muhabiri Ekrem Salih'in aktardığına göre birinci aşamada Suriye güvenlik güçleri Kamışlo'ya girdi ve ikinci aşamada Suriye hükümet güçleri şehirden anlaşmada belirtilen yerlere çekildi.

SDG'nin askeri pozisyonuna ilişkin olarak Kurdistan24 muhabiri, SDG'nin Kobani ve Haseke'de, özellikle Kawkab Dağı, Veziriye karargahı, Tel Betar (eski ABD güçlerinin üssü) ve Abdülaziz Dağı'nda üç tugay halinde kalacağını aktardı.

Haseke'nin yeni valisi resmen göreve başladı. Haseke Emniyet Müdürü Merwan Ali, yaptığı açıklamada, Ahmed Şaraa'nın, Nuruddin Ahmed'i Haseke Valisi olarak atadığını söylemişti.

Kurdistan24 muhabiri ayrıca Haseke valilik binasında sadece Suriye bayrağının dalgalandığını, ancak binanın önündeki meydanda Kürdistan bayrağının da dalgalandığını kaydetti.