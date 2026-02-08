MHP'li Yıldız’dan süreç açıklaması: Ertelenemez ve geri dönülmez

3 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, süreçle ilgili "Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir." dedi.

Feti Yıldız, barış süreciyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, sürecin ertelenemeyeceğini ve meselenin bir "devlet meselesi" olduğunu belirtti.

MHPGenel Başkan Yardımcısı Yılsız, açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin istikameti bellidir: bireysel özgürlüklere, kuvvetler ayrılığına, yargı bağımsızlığına, güçlü kamu kurumlarına dayalı demokratik, laik sosyal hukuk devletinin gelişmesine katkı sağlamak hepimizin görevidir. Biz, milletimizin onurunu koruyarak ve devletimizin haysiyetini gözeterek Terörsüz Türkiye hedefine yürüyoruz. Bu mesele tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir."