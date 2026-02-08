SOHR: Kobani'de su ve gıda tükeniyor

2 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kobani'deki insani durumun giderek kötüleştiği ve şehrin artık daha fazla mülteci dalgasını kaldıramaz hale geldiği uyarısında bulundu.

Yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına dayandırdığı ve Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, Kobani'deki binlerce mültecinin zor koşullar altında yaşaığı, yiyecek ve içme suyu ve ilaç eksikliği nedeniyle durumun kötüleştiği ifade edildi.

Özellikle çocuklarda süt ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hastalıkların yayıldığını belirten SOHR, temiz suyun kanalizasyon suyuyla karışması nedeniyle kirlendiğini ve kitlesel zehirlenmelere yol açtığını kaydetti.

Kobani Devlet Hastanesine her gün çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 500'den fazla zehirlenme vakasının kaydedildiğini aktaran SOHR, Kobani'deki hastanelerin ve sağlık merkezlerinin çoğunun devre dışı kaldığını, jeneratörleri çalıştırmak için benzin bulunmamasının da bir başka sorun olduğunu, bunun ameliyathaneleri ve yoğun bakım ünitelerini doğrudan etkilediğini ve birçok tıbbi hizmetin askıya alınmasına yol açtığını bildirdi.

Kobani'deki fırınların kapanmasının ciddi bir gıda güvenliği krizine yol açacağı konusunda uyaran SOHR, bölgedeki gerilimin tırmanışı nedeniyle kısa bir süre içinde Kobani, büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kaldı.