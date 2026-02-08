İran Dışişleri Bakanı: ABD'ye güvenmiyoruz ancak müzakereler devam ediyor

11 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'ın başkenti Maskat'ta yeni bir müzakere turunun başlamasına rağmen, ülkesinin ABD'ye hiçbir güveninin olmadığını belirtirken, ülke içindeki taraflara müzakere sürecine müdahale etmemeleri çağrısında bulundu.

Abbas Arakçi, 8 Şubat 2026 Pazar günü Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Politika ve Araştırma Merkezi Ulusal Kongresi"ndeki bir panelde, ABD ile yeniden başlayan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD her şeyi denedi ama başarılı olamadı ve müzakere masasına geri dönmek zorunda kaldı." diyen İran Dışişleri Bakanı, "Şu anda müzakerelerin başarıya ulaşıp ulaşmayacağından emin değiliz, çünkü ABD'ye hiç güvenmiyoruz. Bu nedenle her türlü hile ve aldatmaca ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz." dedi.

Arakçi, tüm görüşmelerde çabaların bir aldatmaca olabileceğine dikkat çektiğini ve uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca ülke içindeki siyasi kesimlere seslenerek, "Hükümet ve diğer tüm taraflar kendi görevlerini yapmalı ve bize karışmamalıdır. Biz müzakere ediyoruz ve sonuç alsak da almasak da görevimizi yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmeler, 6 Şubat Cuma günü Maskat'ta yeniden başladı. Bu, Haziran 2025'te ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği askeri saldırıların ardından iki ülke arasındaki ilk üst düzey diplomatik temas olma özelliğini taşıyor.

Görüşmelere ABD heyeti adına Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran heyeti adına ise Abbas Arakçi başkanlık etti.

Kaynaklar, müzakerelerin sadece nükleer dosya ile sınırlı olduğunu; İran'ın balistik füzeler ve bölgesel nüfuzu konularını tartışmaya yanaşmadığını belirtiyor. Buna karşılık ABD, varılacak herhangi bir anlaşmanın bu konuları da kapsaması gerektiği konusunda ısrarcı davranıyor.

Tüm bu anlaşmazlıklara rağmen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeleri "çok iyi" olarak nitelendirdi ve önümüzdeki hafta yeni bir görüşme turunun yapılacağını duyurdu.