Suriye'deki DAİŞ militanlarını taşıyan bir konvoy daha Irak'ta

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), uluslararası koalisyon güçlerinin bir grup terör örgütü DAİŞ’liyi daha Suriye'nin Haseke kentinden Irak’a naklettiğini bildirdi.

SOHR’tan edindiğimiz bilgilere göre uluslararası koalisyon güçleri DAİŞ’lilerin Irak’a nakledilmesi süreci kapsamında bir grup DAİŞ’liyi daha ülkeye getirdi.

Nakil işleminin beş otobüsle ve çok sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiği belirtildi.

Otobüs konvoyuna koalisyon güçlerine ait çok sayıda zırhlı askeri araç eşlik ederken, aynı zamanda savaş uçakları da konvoyun geçiş güzergahını korumak için bölge semalarında devriye gezdi.

Bu adımın, DAİŞ militanlarını kontrol altında tutmak ve iki ülke arasındaki sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası koalisyon ile Irak Hükümeti arasındaki koordinasyonun bir parçası olduğu ifade edildi.

SOHR, dün de DAİŞ militanlarını taşıyan yedi otobüsün daha ABD zırhlı araçları eşliğinde Kamışlo'dan Irak sınırına doğru hareket ettiğini açıklamıştı.

Nakledilen militanların tam sayısı ve Irak topraklarında tutulacakları yer henüz açıklanmazken, akıbetleri ve uygulanacak güvenlik prosedürlerine ilişkin detayların ilerleyen süreçte paylaşılması bekleniyor.