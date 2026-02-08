TBMM'de kritik hafta: Trafik cezalarında rekor artışlar masada

2 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen ve cezai yaptırımları ağırlaştıran kanun teklifi üzerindeki mesaisine bu hafta da devam edecek. İlk 23 maddesi kabul edilen teklif; hız ihlali, yetkisiz çakar kullanımı ve trafikte saldırganlık gibi suçlara caydırıcı cezalar getiriyor.

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada trafik kanununda köklü değişiklikler öngören yasa teklifini görüşmeyi sürdürecek.

Teklifin yasalaşması halinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri ağır idari para cezaları ve ehliyetlerine el konulması gibi yaptırımlar bekliyor.

Hız Sınırı İhlallerine Kademeli Yaptırım

Yeni düzenlemeye göre yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücülere yönelik yaptırımlar, ihlalin boyutuna göre kademeli olarak uygulanacak.

Hız sınırını 46-55 km aşanların ehliyeti 30 gün, 56-65 km aşanların ehliyeti 60 gün, 66 km ve üzerinde aşanların ehliyeti ise 90 gün süreyle geri alınacak.

Trafik "Magandalığına" ve Acil Durum Engeline Ağır Fatura

Teklif, trafikte saldırgan tavırlar sergileyen ve acil durum araçlarını engelleyenlere karşı da sert tedbirler içeriyor.

Trafikte bir aracı taciz veya saldırı amacıyla takip edip araçtan inen sürücülere 180 bin TL idari para cezası verilecek ve ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulacak.

Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücüler 46 bin TL ceza ödeyecek.

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet verenlerin ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

Çakar, Telefon ve Alkol Cezaları Katlanıyor

Trafik güvenliğini tehlikeye atan diğer yaygın ihlaller için de cezalar artırılıyor.

- Yetkisiz Çakar Kullanımı: Mevzuata aykırı ışıklı ve sesli uyarı sistemi (çakar) kullananlara 276 bin TL ceza kesilecek.

- Seyir Halinde Telefon: Direksiyon başında cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin TL olacak.

- Alkollü Araç Kullanımı: Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin TL'ye yükselecek.

- İhlali Özendirme: Trafik kural ihlallerini özendiren görüntüleri yayınlayanlara 25 bin TL ceza uygulanacak.

Gözler Grup Toplantılarında

Meclisteki yasa mesaisinin yanı sıra siyasi gündem de hareketli geçecek. Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çarşamba günü partisinin grup toplantısında konuşması ve gündeme dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.