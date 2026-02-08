Kobani Yönetimi: Ayn el-Arab dayatmasını reddediyoruz

54 dakika önce

Kobani Yerel Yönetimi, Halep Valiliğinin güçleri geri çekme ve kuşatmayı kaldırma yönündeki vaatlerine rağmen, durumun değişmediğini ve verilen sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini belirterek, şehrin resmi adının değiştirilmesi girişimlerini de reddetti.

Kobani Yerel Yönetimi yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu görüşmek üzere Halep Vali Yardımcısı'nın davetiyle bu ayın 5'inde Halep'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Açıklamaya göre Vali Yardımcısı askeri güçlerin Kobani sınırından çekileceği ve şehre yönelik kuşatmanın sona erdirileceği sözünü verdi; ancak şu ana kadar bu vaatlerin yerine getirilmesi için somut bir adım atılmadı.

Açıklamanın bir diğer bölümünde Kobani yönetimi, şehrin adını değiştirme girişimlerini sert bir dille eleştirdi ve Kobani adının "Ayn el-Arab" olarak değiştirilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini, bu ismi reddettiklerini vurguladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Kurdistan24'e ilettiği bir raporda, Kobani'deki insani durumun tehlikeli boyutlarda kötüleştiğini bildirdi.

Şehrin bu büyük göçmen dalgasını karşılama kapasitesinin kalmadığı, vatandaşların ve yerinden edilmiş kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının neredeyse imkansız hale geldiği belirtilirken, yaklaşan bir sağlık ve insani felaket konusunda uyarıda bulunuldu.

Gözlemevi, yerel kaynaklara ve görgü tanıklarına dayandırdığı raporunda, Kobani'de binlerce göçmenin çok zor koşullarda yaşadığını; gıda, temiz içme suyu ve ilaç sıkıntısı çektiklerini aktardı. Aynı zamanda, bebek maması ve temel tıbbi malzemelerin yokluğu nedeniyle, özellikle çocuklar arasında hastalıkların yayılmasının önemli ölçüde arttığı kaydedildi.