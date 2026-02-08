Bakırhan: Rojava’daki gelişmeler Kürtlerin ulusal birliğini güçlendirdi

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Rojava’daki son gelişmelerin, Kürt halkının ulusal duygularını ve birliğini güçlendirmede derin bir etki yarattığını belirterek, adaletin temeli olarak Kürt kimliğinin ve kültürel haklarının tanınması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkanı Tuncer Bakırhan, 8 Şubat 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, bölgedeki siyasi duruma ve bunun Kürt meselesi üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Suriye sahasında ve Rojava'da yaşanan son jeopolitik gelişmelerin, Kürt halkının farklı kesimleri arasında ulusal duyguları ve birlik ruhunu pekiştirmede temel bir faktör olduğunu belirten Bakırhan, Kürtlerin temel talebinin eşitlik ve adalet ilkelerinin tesis edilmesi olduğunu savundu.

Bakırhan, barışçıl bir arada yaşamın temel şartı olarak devletin Kürt ulusal kimliğini, kültürel ve aydınlanma haklarını resmen tanıması gerektiğini vurguladı.

Türkiye içindeki siyasi girişimlere ilişkin olarak Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki çağrı ve açıklamalarını "olumlu" olarak değerlendirdi.

Çözüm stratejilerini bölgesel duruma bağlayan Bakırhan, "Eğer Suriye'deki durum istikrara kavuşursa, bunun Türkiye içindeki barış süreci ve sorunların çözümü üzerinde şüphesiz doğrudan ve olumlu bir etkisi olacaktır." dedi.

Konuşmasının bir başka bölümünde DEM Parti Eş Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalkantılı dönemlerdeki tutumunu överek, "çok olumlu" olarak nitelendirdi.

Barış süreci için kullanılan terminolojiyi eleştiren Tuncer Bakırhan, "Bu sürecin adının 'Terörsüz Türkiye' olmasını kabul edemeyiz, çünkü bu güvenlikçi bir ifadedir. Biz sürecin adının, açılım ve özgürlüğü ifade eden 'Demokratik Türkiye' olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.