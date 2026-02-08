Kamışlo Havalimanı Şam yönetimine devrediliyor: Hükümet ve SDG masaya oturdu

3 saat önce

Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki anlaşma maddelerinin uygulanması amacıyla, Suriye İçişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet Haseke vilayetinde SDG yetkilileriyle bir araya gelerek Kamışlo Havalimanı yönetiminin devralınması prosedürlerini görüştü.

Haseke İli İç Güvenlik Güçleri Komutanı Mervan Ali başkanlığında ve Havalimanı ve Sınır Kapıları Güvenlik İdaresi Müdürü Ahmed El-Ahmed'in üyeliğinde Suriye İçişleri Bakanlığından üst düzey bir heyet, 8 Şubat 2026 Pazar günü, SDG ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre toplantının ana gündem maddesi, Haseke ilindeki Kamışlo Havalimanı yönetiminin Suriye Hükümetine devredilmesine ilişkin mekanizmaların görüşülmesiydi. Bu adım, daha önce Suriye Hükümeti ile SDG arasındaki anlaşma çerçevesinde imzalanan maddelerin uygulanmasının bir tamamlayıcısı niteliğinde.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu Başkanı Ömer Hasri ise yaptığı açıklamada, Kamışlo Havalimanının devralınma sürecinin ayrıntılarını paylaştı ve bunu "egemenlik ve kilit bir kalkınma" adımı olarak nitelendirdi.

Bu adımın Kuzeydoğu Suriye bölgelerinin ulusal havacılık sistemine bağlanması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Hasri, "Amacımız, hava sahası ve havalimanlarının yönetimini birleşik bir kurumsal çerçevede birleştirmektir; bu da hava güvenliği seviyesini yükseltmek için temel bir faktördür." dedi.

Havacılık Kurumu Başkanı ayrıca, havalimanının merkezi yönetim altında tamamen faaliyete geçmesinin, ekonomik kalkınmayı desteklemede ve bölge sakinlerine sunulan hizmet kalitesini iyileştirmede etkili bir rol oynayacağını vurguladı.

Bu hamleler, Suriye Hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşma maddelerinin uygulanması çerçevesinde gerçekleşiyor. Heyetin, havalimanının tüm birimlerini devralmak, denetlemek ve ulusal standartlara göre işletmek üzere teknik ve idari prosedürlere doğrudan başlaması kararlaştırıldı.