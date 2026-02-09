Mehmet Sait Öztürk: Türkiye'de Kürtçe öğrenine talep artışta

1 saat önce

Kürtçe Dil Gönüllüleri Birliği (DILKURD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Sait Öztürk, eğitim ve öğretimde Kürtçeye olan talebin her geçen yıl arttığını ve halkın öğrenim merkezleri aracılığıyla Kürtçe öğrenmek istediğini belirtti.

Mehmet Sait Öztürk, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, halkın Kürtçeye olan rağbetinin her geçen gün arttığını söyledi.

Eğitim ve öğretimde Kürtçeye olan talebin her geçen yıl arttığını ve halkın öğrenim merkezleri aracılığıyla Kürtçe öğrenmek istediğini kaydeden Said Öztürk, "Yıllık araştırmalar yapıyoruz. Yapılan bu araştırmalara göre, Kürtçe öğrenme isteği %60 oranında arttı.” dedi.

Özellikle çocukların anadillerini öğrenmek istediğine işaret eden Said Öztürk, ailelerin de çocuklarının Kürtçe okuması ve öğrenmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Öztürk ayrıca, kitapçılarda bile Kürtçe kitap satın alma talebinin arttığına dikkat çekerek, bu durumun Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da (Bakur) Kürt kültürü ve edebiyatına daha fazla önem verilmesine vesile olduğunu ifade etti.

DILKURD Diyarbakır Şube Başkanı son olarak, bu yıl sadece ilkokul dördüncü sınıfta 18 binden fazla öğrencinin Kürtçe dili dersini seçtiğinden bahsetti.