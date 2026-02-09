Başkan Barzani, ENKS heyetiyle görüştü

41 dakika önce

Başkan Mesud Barzani ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu, önümüzdeki süreçlerde Kürt tarafların birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Başkan Mesud Barzani, bugün (9 Şubat 2026 Pazartesi), Pirmam’da ENKS Başkanlık Kurulu ile bir araya geldi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, siyasi durum ve Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken, önümüzdeki süreçlerde Kürt tarafların birliğinin gerekliliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, sorunların çözümü için müzakere ve diyaloğun önemi üzerinde durulduğu da aktarıldı.