İran, uranyum zenginleştirmeyi şartlı olarak azaltmaya hazır

2 saat önce

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmesinin, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olduğunu belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Muhammed İslami, Tahran'ın nükleer programı ile zenginleştirilmiş uranyumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslami, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmasının gündemlerinde yer almadığını ve bu konunun Umman'daki müzakere görüşmelerinde de konuşulmadığını söyledi.

İran’daki yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun seyreltmesinin, tüm yaptırımların kaldırılıp kaldırılmamasına bağlı olduğunu vurgulayan İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığına işaret etti.

İslami, kastettiğinin tüm yaptırımlar mı yoksa sadece nükleer programla ilgili olanlar mı olduğunu açıkça belirtmese de bu açıklama uluslararası taraflara yönelik önemli bir siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme meselesi, en karmaşık uluslararası dosyalardan biri olarak kabul ediliyor.

ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran, uranyum zenginleştirme seviyesini adım adım yükselterek %60'a çıkardı; ki bu oran, askeri amaçlarla kullanılan %90 seviyesinden sadece küçük bir adım uzaklıkta.

Batılı ülkeler bu artıştan duydukları endişeyi sürekli dile getirirken, İran programının enerji ve tıbbi amaçlı olduğu ve sadece yaptırımların kaldırılması karşılığında geri adım atmaya hazır olduğu konusunda her zaman ısrarcı oldu.