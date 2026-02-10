Barzani Yardım Vakfı, Rojava'da üç yeni ofis daha açtı

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Batı Kürdistan'da (Rojava) insani yardım çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti ve kurumsal ve organize bir şekilde yardım ulaştırmak amacıyla Kamışlo, Amude ve Derik bölgelerinde ofislerini açtı.

Barzani Yardım Vakfı (BCF) Yönetim Kurulu Üyesi Rewec Haci, bugün (10 Şubat 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yeni ofislerin tamamen hazır olduğunu, yasal olarak kayıtlı olduğunu ve çalışmalarına başladığını söyledi.

BCF yetkilisine göre vakıf artık geniş bir ağa sahip ve insani yardım çalışmalarını yürütmek için Şam, Halep, Afrin, Haseke, Kamışlo, Derik ve Amude'de resmi ofisleri bulunuyor.

BCF tarafından yayımlanan raporda, yardım sürecinin başlangıcından 8 Şubat'a kadar olan istatistikler kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora göre BCF şu ana kadar Rojava’ya 367 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderdi. Sıcak yemek projesi kapsamında hazırlanan 89 bin 670 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardımlaran 15 bin 195 aile yararlandığı belirtildi.

Vakıf, toplam 332 bin 432 litre yakıt dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yardım 6 bin 64 aileye dağıtıldı

Öte yandan BCF’ye bağlı sağlık ekipleri, 7 bin 952 kişiye tıbbi hizmet sundu.