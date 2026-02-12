Maliki ve Sudani’den cumhurbaşkanlığı seçimi için kritik temas

1 saat önce

Irak Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki, Irak'taki siyasi süreç ve cumhurbaşkanlığı seçimi dosyasını görüştü.

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Maliki ve mevcut Başbakan Sudani, 11 Şubat 2026 Çarşamba akşamı Irak'taki siyasi süreci görüşmek üzere bir araya geldi.

Sudani’nin Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, anayasal süreçlerin tamamlanması için ulusal güçler arasında devam eden diyalog ve mutabakat süreci değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların Irak Parlamentosunda cumhurbaşkanının seçilmesi ve diğer anayasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasında siyasi bir anlaşmaya varılması için yürütülen çabalara odaklandığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, hükümetin hizmet projelerine devam etmesi, kalkınma hamlelerinin sürdürülmesi ve ulusal ekonominin güçlendirilmesi konularında kararlılık vurgusu yapıldı.