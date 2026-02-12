İlk müjde Umman'dan geldi: İşte ilk oruç günü

54 dakika önce

İslam dünyasında gözler hilale çevrilmişken, 2026 Ramazan ayı için ilk resmi müjde Umman Sultanlığı'ndan geldi. Umman, bilimsel veriler ve hilal gözetleme raporları ışığında Ramazan başlangıcını resmen ilan eden ilk İslam ülkesi olarak tarihi duyurdu.

Umman Sultanlığı Hilal Gözetleme Komitesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, ayın 17’si Salı akşamı hilalin görülmesinin imkansız olduğunu belirterek, 18 Şubat Çarşamba gününün Şaban ayını tamamlayan gün (30. gün) olarak kabul edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre ayın 19’una denk gelen perşembe günü, ülkede mübarek Ramazan ayının ilk günü olacak.

Umman Sultanlığı'nın kararıyla eş zamanlı olarak, Uluslararası Astronomi Merkezi de sosyal medya platformu "X"teki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, ayın konumu ve astronomik koşullar nedeniyle ayın 18’i çarşamba gününün Şaban ayının son günü olacağını ve ayın 19’u perşembe gününün çoğu İslam ülkesinde Ramazan ayının ilk günü olacağını bildirdi.

Umman'ın bu açıklaması, önümüzdeki günlerde diğer İslam ülkelerinin ve şer'i kurulların hilalin görülmesine ilişkin nihai kararlarını açıklamalarının beklendiği bir dönemde geldi.