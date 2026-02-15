Sudani: DAİŞ’lilerin Suriye’den nakli Irak’ın kararıdır

5 saat önce

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesinin kendi kararları olduğunu belirterek, amacın bölgesel ve uluslararası güvenliği korumak olduğunu söyledi.

Muhammed Şiya Sudani, bugün (15 Şubat 2026 Pazar) Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası toplumun sorumluluğunu üstlenmesi, yabancı uyruklu DAİŞ’li tutukluları teslim alması ve yargılaması gerektiğini vurguladı.

Sudani, "DAİŞ’li tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi bir Irak kararıdır ve amacı bölgesel ve uluslararası güvenliği korumaktır." dedi.

Kalkınma, ekonomi, teknoloji ve deneyim paylaşımı alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede Sudani, Finlandiyalı şirketleri yatırım fırsatları aracılığıyla Irak pazarına girmeye, yeniden imar ve kalkınma hamlelerine katılmaya davet etti.

Özellikle polis güçlerinin eğitimi, istihbarat paylaşımı ve güvenlik çalışmalarında yeni teknolojiler ile modern tekniklerin kullanılması alanlarında güvenlik iş birliğini de masaya yatırıldığı görüşmede, Sudani, Irak'ın bölge istikrarını destekleme ve çatışmaları diyalog yoluyla çözme konusundaki değişmez tutumuna dikkat çekti.

Finlandiya İçişleri Bakanı Rantanen ise ülkesinin, her iki tarafın da önem verdiği alanlarda yeni iş birliği ufukları açmaya hazır olduğunu vurguladı.