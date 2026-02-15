Cevdet Yılmaz'dan Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesine ilişkin açıklama

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki son görüşmenin, "çözüm ve barış arayışlarında yeni bir ivmeye" işaret ettiğini belirtti.

Kanal 7’de yayınlanan "Başkent Kulisi" programına katılan Yılmaz, Türkiye’de devam eden yeni siyasi iklim ve "Terörsüz Türkiye" vizyonuna dair merak edilen soruları yanıtladı.

"Meclis Odaklı Bir Süreç İşliyor"

Barış sürecinde gelinen aşamayı değerlendiren Yılmaz, sürecin hukuki ve toplumsal bir meşruiyet zemininde ilerlediğini vurguladı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Huzur ve Kardeşlik Yüzyılı' vizyonu bu işin temelidir.” diyen Yılmaz, “Sayın Devlet Bahçeli’nin ezber bozan çıkışları ve ardından örgüt kanadından gelen 'fesih' çağrıları çok kritik aşamalardı. Şu an TBMM çatısı altında, geniş tabanlı bir komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Yakın gelecekte bu komisyonun ortak bir rapor sunmasını bekliyoruz." dedi.

Saha Teyidi ve Yasallaşma Süreci

Sürecin sadece söylemde kalmayacağını belirten Yılmaz, "Örgütün kendini feshetme beyanının sahadaki karşılığı bir mekanizmayla teyit edilmelidir. Bir sonraki aşama, Meclisin çıkaracağı yasalarla bu durumu kalıcı bir gerçekliğe dönüştürmesidir" diye konuştu.

Erdoğan - DEM Parti Görüşmesi

Erdoğan’ın süreci bizzat yönettiğini hatırlatan Yılmaz, DEM Parti heyetiyle yapılan temaslara ilişkin, "Son görüşmeyi, süreçteki ivmelenmeyi gösteren stratejik bir adım olarak yorumlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’deki Gelişmelerin Etkisi

Cevdet Yılmaz, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin sürece etkisine ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki süreci olumlu etkilediğini ifade edebiliriz. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecini olumlu etkilendirdiğini, ivmelendirici bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Suriye'de bütün unsurları kapsayan istikrarın güçlenmesiyle Türkiye'de de daha olumlu bir atmosfer oluşacaktır. Dolayısıyla ben bunu olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Türkiye'deki süreç açısından da olumlu bir gelişme."