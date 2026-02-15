Neçirvan Barzani ve Mazlum Abdi Suriye'deki durumu ve Kürt haklarını görüştü

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Suriye ve bölgedeki son siyasi gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin durumu ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün (15 Şubat 2026 Pazar) Münih Güvenlik Konferansı marjında Mazlum Abdi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye ve bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri ile Suriye'deki Kürtlerin ve diğer bileşenlerin durumunun ele alındığı bildirildi.

Suriye'deki sorunların siyasi yollarla çözümü için diyalog ve uzlaşının devam etmesinin önemine vurgu yapan Neçirvan Barzani, bu çözümün "birleşik bir Suriye çerçevesinde ve ülkenin gelecekteki anayasasında Kürtlerin ve tüm bileşenlerin haklarının güvence altına alınacağı" bir şekilde olması gerektiğinin altını çizdi.

Mazlum Abdi ise durumun sakinleştirilmesi ile Şam ve SDG’nin ateşkes anlaşmasına varmasındaki sürekli çabaları ve etkili rollerinden dolayı Başkan Mesud Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başkanlığına şükranlarını sundu.

DAİŞ'in yeniden ortaya çıkma tehlikesi ve terör tehditleri de görüşmenin bir diğer gündem maddesi oldu.